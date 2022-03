FFP2-Maske FOTO: Sebastian Kahnert Infektionsschutzgesetz Viele Corona-Maßnahmen in NRW sind jetzt entfallen Von dpa | 19.03.2022, 09:43 Uhr | Update vor 19 Min.

Mitten in einer verschärften Infektionswelle sind am Samstag wesentliche Corona-Schutzmaßnahmen in NRW entfallen. Ministerpräsident Wüst drängt den Bund, schnell wieder eine abgestimmte Corona-Politik zu machen.