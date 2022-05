Der 93-jährige Veteran Max Brink erinnert sich im Interview an den 8. Mai 1945. FOTO: Sven Stahmann In Gedenken an den 8. Mai 1945 Osnabrücker Veteran Max Brink: Bei uns hat nie einer den Namen Hitler erwähnt Von Sven Stahmann | 08.05.2022, 06:00 Uhr

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht, wodurch der Zweite Weltkrieg in Europa als beendet galt. Der 93-jährige Osnabrücker Veteran Max Brink erinnert sich 77 Jahre später im Interview an die Zeit des Krieges und äußert sich zum aktuellen Ukraine-Krieg.