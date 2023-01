Olaf Scholz Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Bundesregierung „Vertrauen Sie mir“: Scholz gibt Leoparden frei Von dpa | 25.01.2023, 17:28 Uhr

Was musste Kanzler Scholz sich in den vergangenen Wochen nicht alles anhören in der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine. Jetzt hat er sich doch noch zu einem Ja durchgerungen.