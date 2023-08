Prozess um Sprengung in Gesmold 15 mutmaßliche Automatensprenger sitzen in Niedersachsen in Untersuchungshaft Von Dirk Fisser | 15.08.2023, 09:00 Uhr Vollkommen zerstört wurde der Geldautomat in Gesmold, ein Stadtteil von Melle. Foto: Michael Hengehold up-down up-down

Allein in Niedersachsen sitzen derzeit 15 mutmaßliche Automatensprenger in Untersuchungshaft. Gegen drei beginnt am Mittwoch der Prozess. Den „Plofkrakern” aus den Niederlanden wird unter anderem versuchter Mord an Polizisten vorgeworfen.