Patrick Dahlemann (SPD) FOTO: Jens Büttner Politik Verschärfte Corona-Regeln im Nordosten in Kraft getreten

In Mecklenburg-Vorpommern gelten seit Montag wieder verschärfte Corona-Maßnahmen. Nachdem die Corona-Warn-Ampel des Landes am Samstag den dritten Tag in Folge landesweit die höchste Warnstufe Rot gezeigt hatte, folgt der Landesverordnung nach für den übernächsten Tag die Verschärfung der Hygienemaßnahmen im Land.