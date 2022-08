Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Digitales und Verkehr, spricht bei der Eröffnung zum 60. Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Verkehr Verkehrsminister fordert schnellen Ausbau von Radparkhäusern Von dpa | 18.08.2022, 13:34 Uhr | Update vor 49 Min.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will Fahrradfahren in Deutschland attraktiver machen. Auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar hat er Forderungen präsentiert.