Verfahren über AfD-Klagen FOTO: Federico Gambarini Extremismus Verfassungsschutz: Nicht sicher, ob „Flügel“ noch existiert Von dpa | 08.03.2022, 14:21 Uhr | Update vor 46 Min.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist sich nach eigenen Angaben nicht sicher, dass der sogenannte Flügel als eigener Zusammenschluss innerhalb der AfD noch existiert. Das wurde am Dienstag in einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Köln deutlich. In dem Verfahren geht es um Klagen der AfD gegen ihre Einordnung als möglichen Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz.