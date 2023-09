Gericht Verfassungsschutz darf AfD in Bayern als Partei beobachten Von dpa | 15.09.2023, 11:24 Uhr | Update vor 11 Min. Eilmeldung Foto: ---/dpa-Infografik/dpa up-down up-down

Der Verfassungsschutz in Bayern darf die AfD im Freistaat als gesamte Partei beobachten und die Öffentlichkeit darüber informieren. Das hat der bayerische Verwaltungsgerichtshof in München in einem Eilverfahren entschieden, wie das Gericht am Freitag mitteilte.