Der Hauptdarsteller der TV-Serie „Walker, Texas Ranger“ ist tatsächlich besonders hart. 1968 war er erstmals Mittelgewichtsweltmeister im Karate, 1969 wurde er vom „Black Belt“-Magazin zum „Fighter of the Year“ (Kämpfer des Jahres) ernannt. Bekannt wurde er aber durch seine bis zur Lächerlichkeit überzogene Darstellung des unbesiegbaren Helden in Filmen wie „Die Todeskralle schlägt wieder zu“, „Delta Force“ oder zweihundert „Texas Ranger“-Folgen (derzeit auf Tele 5).

Bei seinem Militäreinsatz im Korea-Krieg kam Norris erstmals mit fernöstlichen Kampftechniken in Berührung. Zurück zu Hause 1962, gründete er Karateschulen. Zu seinen Schülern gehörte Steve McQueen, der ihn auf die Idee brachte, ins Filmgeschäft einzusteigen. Dort bediente er den unstillbaren Hunger des Mediums Fernsehen nach preisgünstiger Massenware.

Dass der Action-Held, der dieser Tage siebzig wird, noch bekannt genug für so viel Aufmerksamkeit ist, überrascht ihn selbst am meisten – nach eigenen Angaben fühlt er sich geschmeichelt und ist amüsiert. Jedoch: Er lehne es ab, mit Gott verglichen zu werden. Norris ist Vertreter der christlichen Rechten in den USA, die Evolutionstheorie hält er für falsch, er unterstützt die Republikanische Partei. Mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mike Huckabee drehte er sogar einen Wahlwerbespot, in dem Norris auf die Witze anspielt.

