Etliche Menschen nehmen auf dem Südrasen des Weißen Hauses am Dienstag an einer Zeremonie teil. US-Präsident Biden hatte zuvor das Gesetz zum Schutz gleichgeschlechtlicher Ehen unterzeichnet. Foto: dpa/Andrew Harnik up-down up-down „Heute ist ein guter Tag“ US-Präsident Biden unterzeichnet Gesetz zum Schutz der Homo-Ehe Von AFP | 14.12.2022, 08:49 Uhr

Es ist ein wichtiger Schritt für die LGBTQ-Gemeinschaft in den USA: Präsident Biden setzte am Dienstag das Gesetz zum Schutz von gleichgeschlechtlichen Ehen in Kraft. Dennoch können homosexuelle Paare nach wie vor nicht in jedem Bundesstaat heiraten.