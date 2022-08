Nancy Pelosi ist auf ihrer Asienreise in Malaysia angekommen. FOTO: AFP/NAZRI RAPAAI up-down up-down Nancy Pelosi auf Asienreise Nancy Pelosi in Taiwan erwartet – China erhöht Kampfbereitschaft und | 02.08.2022, 08:56 Uhr | Update vor 3 Min. Von Flora Hallmann dpa | 02.08.2022, 08:56 Uhr | Update vor 3 Min.

Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist auf Asienreise – und könnte noch am Dienstag Taiwan besuchen. China droht mit harschen Reaktionen. Nun hat das Land sein Militär in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Warum das Thema so brisant ist.