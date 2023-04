US-Leaks Foto: Jon Elswick/AP/dpa up-down up-down USA US-Geheimdienstskandal: Biden verlangt schnelle Aufklärung Von dpa | 15.04.2023, 05:31 Uhr

Das brisante Datenleck beim Geheimdienst bringt die US-Regierung in Erklärungsnöte - und einen 21-Jährigen in die Schlagzeilen. Die Republikaner im Kongress werfen dem Präsidenten Versagen vor. Der Fall droht zum politischen Zankapfel in Washington zu werden.