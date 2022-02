Strafgesetzbuch FOTO: Sebastian Gollnow Politik Urteil im Missbrauchsprozess gegen katholischen Priester Von dpa | 25.02.2022, 02:33 Uhr | Update vor 28 Min.

In einem Missbrauchsprozess gegen einen katholischen Priester vor dem Landgericht Köln wird am Freitag (10.30 Uhr) das Urteil gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat 13 Jahre Haft gegen ihn gefordert, die Verteidigung maximal acht Jahre. Dem heute 70-Jährigen werden 118 Tatvorwürfe zur Last gelegt. Er soll über viele Jahre hinweg Kinder und Jugendliche missbraucht haben.