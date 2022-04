SPD, Linke und Grüne rügten die bisherigen Aufklärungsbemühungen als völlig unzureichend. Merkel müsse sich nun direkt einschalten. Möglicherweise will das Kontrollgremium die Regierungschefin noch selbst befragen.

Die NSA überwacht angeblich im großen Stil die Kommunikation von Bürgern und Politikern in Deutschland. Auch Wochen nach den ersten Enthüllungen darüber sind viele Fragen noch immer offen. Friedrich war Ende vergangener Woche in die USA gereist, um dort mit Regierungsvertretern direkt über die Vorwürfe zu reden.

Friedrich betonte, die Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst müsse weitergehen. «Es geht um die Sicherheit unseres Landes.» Er relativierte nun aber die bisherige Aussage, durch Informationen der NSA seien in Deutschland fünf Anschläge verhindert worden. «Die Zahl der nicht stattgefundenen Terroranschläge zu zählen, ist relativ schwierig», sagte er im ARD-«Morgenmagazin». «Wir kriegen die Hinweise, aber wir wissen nicht, woher diese Hinweise kommen.» Und wenn die Amerikaner nun sagten, in fünf Fällen stammten die Hinweise aus dem Überwachungsprogramm «Prism», «dann muss man das mal so hinnehmen», sagte er. «Aber vielleicht waren es auch mehr Anschläge, vielleicht waren es weniger.»

Die Opposition kritisierte Friedrichs Vorgehen als unzulänglich. Der Vorsitzende des Kontrollgremiums, SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann, sagte, Friedrich sei mit «leeren Händen» aus den USA zurückgekommen. Die Amerikaner verweigerten die Auskunft über die NSA-Praxis. «Die Kanzlerin muss jetzt mehr Druck machen.»

Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele beklagte: «Über die entscheidenden Fragen wissen wir heute immer noch nicht mehr.» Die massenhafte Ausspähung von Daten gehe unvermindert weiter. Deshalb sei es «dringend geboten», dass Merkel selbst im Kontrollgremium erscheine und dort Rechenschaft ablege. Über seinen Antrag dazu werde das Gremium in der nächsten Sitzung - wohl Anfang August - entscheiden, sagte Ströbele. Das Kontrollgremium hat noch mehrere Sondersitzungen wegen der Spähaffäre eingeplant.