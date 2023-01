Armes Berlin! Selbst in Reichweite von Kindern gehängte Giffey-Plakate bleiben ohne Bart. Foto: imago-images/Dirk Sattler up-down up-down Wahl-o-Mat 2023 Böller, Unisex und Elefanten: Die absurden Themen der Berliner Wiederholungswahl Eine Kolumne von Daniel Benedict | 28.01.2023, 12:00 Uhr

Nach seinem Wahldesaster geht Berlin noch einmal an die Urnen. Worüber wird in der Hauptstadt gestritten? Werfen wir einen Blick in den „Wahl-o-Maten”.