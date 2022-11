Arbeitsagentur Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Soziales Union lehnt Bürgergeld weiter ab - Ampel-Politiker wütend Von dpa | 06.11.2022, 13:04 Uhr

Aus der Union hagelt es nach wie vor harsche Kritik an der geplanten Bürgergeld-Reform. Auch Änderungen am ursprünglichen Entwurf scheinen nichts an der Ausgangslage geändert zu haben.