Staatsbürgerschaft Union gegen erleichtere Einbürgerungen Von dpa | 23.05.2023, 08:15 Uhr

Drei Jahre Mindestaufenthalt sollen nach Plänen der Regierung in Zukunft in besonderen Fällen ausreichen, um die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Die Union spricht von „falschen Signalen in die Welt“.