Union bezeichnet Corona-Gesetz als „grottenschlecht" Von dpa | 19.03.2022, 05:46 Uhr

Das abgespeckte Infektionsschutzgesetz kommt. Die Union will sich damit nicht abfinden. Bayern will von den Regeln keinen Gebrauch machen. In einem Nachbarland gibt es sogar wieder eine Verschärfung.