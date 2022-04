Ungarn-Wahl: Viktor Orban bleibt der starke Mann. FOTO: imago images/Chen Hao Erste Wahlergebnisse Fidesz-Partei bei Ungarn-Wahl vorne – Große Mehrheit für Viktor Orban? Von dpa | 03.04.2022, 22:08 Uhr

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Viktor Orban in Ungarn mit seiner rechtsnationalen Fidesz-Partei weiterregieren kann. Die Auszählung dauerte am Abend zwar noch an. Dass sich das Blatt für die vereinte Opposition noch wendet, erschien jedoch unwahrscheinlich.