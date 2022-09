Wolodymyr Selenskyj Foto: Jason Decrow/AP/dpa up-down up-down Krieg in der Ukraine UN-Vollversammlung: Selenskyj verlangt Bestrafung Russlands Von dpa | 22.09.2022, 00:31 Uhr

Per Videobotschaft appellierte der ukrainische Präsident an die 140 Staats- und Regierungschefs der UN-Vollversammlung. Nach Putins Teilmobilmachung steht für Selenskyj fest: „Russland will Krieg.“