Generalversammlung der UN UN-Generalsekretär Guterres fordert „Koalition der Welt" – und Übergewinnsteuer Von dpa | 20.09.2022, 16:56 Uhr

In New York versammeln sich die Mitlieder der Vereinten Nationen zur 77. Generaldebatte. Den Auftakt hat UN-Generalsekretär António Guterres gemacht. In seiner Grundsatzrede sieht er die Weltgemeinschaft „in Geiselhaft“ der aktuellen Krisen – und fordert eine Übergewinnsteuer.