Blick in einen Präparationsbetrieb in Nambia. An der Wand hängen Präparate von Rappenantilope, Wasserbock, Hartebeest, Oryx und ganz rechts ein Kudu. Foto: Rolf D. Baldus/dpa FOTO: Rolf D. Baldus Tierschutz Umweltministerium will Jagdtrophäen-Import einschränken Von dpa | 30.04.2022, 18:26 Uhr | Update vor 43 Min.

Tierschutzverbände schlagen Alarm und fordern in einem Brief an Umweltministerin Lemke einen Stopp der Jagdtrophäen-Praxis. Das Ministerium reagiert - aber ein generelles Verbot steht wohl nicht an.