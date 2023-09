Nach seinen Aussagen über Zahnarztbehandlungen für abgelehnte Asylbewerber muss CDU-Chef Friedrich Merz nun auch heftige Kritik aus der eigenen Partei einstecken.

Der Vize-Chef des CDU-Sozialflügels Christian Bäumler forderte Merz auf, seine Äußerungen zurückzunehmen oder auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten. „Die Entgleisungen von Merz sind mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar. Viele CDU-Mitglieder schämen sich für ihren Parteivorsitzenden“, sagte Bäumler der Deutschen Presse-Agentur. Merz spalte die CDU.

Auch von CDU-Politiker Tobias Hans, ehemaliger Ministerpräsident des Saarlandes, schrieb vor Kurzem auf X: „Dieser Debattenbeitrag bringt uns keinen Schritt weiter. Wir müssen als Demokraten sachlich und verantwortungsvoll miteinander diskutieren und nicht negative Stimmungen weiter anheizen und gar Falsches verbreiten.“

Kritik auch aus anderen Parteien – CDU stand zuvor noch zu Merz

Vor wenigen Tagen sagte der CDU-Chef wörtlich Fernsehsender Welt: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebenan kriegen keine Termine.“ Das sorgte für allerlei Reaktionen.

Bundeskanzler Scholz (SPD) sagte, dass die Äußerung von Merz nicht der rechtlichen Lage in Deutschland entspreche. „Ich finde, dass man besser auf seine Worte aufpassen sollte“, so Scholz. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nannte den Vorfall eine „Schande für den Vorsitzenden einer christdemokratischen Volkspartei“, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von „erbärmlichem Populismus auf dem Rücken der Schwächsten“. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang äußerte sich ähnlich wie Faeser.

Hubert Aiwanger hat dem CDU-Chef dagegen zugestimmt. „Das ist natürlich etwas zugespitzt und flapsig formuliert und erregt damit die Gemüter“, so der Chef der Freien Wähler, „aber der Sachverhalt ist wirklich so, dass eben viele Menschen in unseren Sozialkassen sind oder Zugriff auf unsere Sozialkassen und medizinische Versorgung haben, die uns viel Geld kosten.“

Und auch die CSU stand auf der Seite von Merz: „Friedrich Merz spricht das an, was die Menschen auf der Straße sprechen“, sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verteidigte Merz.

Von der CDU gab es zunächst auch noch Zustimmung. So sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU): „Es gibt ja ganz viele Menschen, die sich gerade Sorgen machen um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Alle, die sich um Flüchtlinge kümmern, sind gerade am Limit, ob es die Kommunen sind, ob es die Schulen sind, die Kitas, die Kindergärten. Auch die Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlingshelfer sagen uns, es ist einfach echt zuviel. Das gilt auch für die sozialen Sicherungssysteme, und ich glaube, darauf wollte Friedrich Merz hinweisen.“ Weitere Unterstützung gab es unter anderem vom gesundheitspolitischen Sprecher der Fraktion, Tino Sorge (CDU).