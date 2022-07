Biche – das war eine Windspielhündin, die mit dem preußischen König auf Reisen ging, in Kriege zog, in seinem Bett schlief. Sie war der erste von vielen Hunden, zu denen der Herrscher in inniger Beziehung stand. In der Nacht seines eigenen Todes durften außer Dienern nur die Hunde bei ihm sein. Seine letzten Worte galten seinem Lieblingshund. Er wollte bei ihnen beerdigt werden, seine Diener mussten die Tiere mit „Sie“ und auf Französisch ansprechen. Ohnehin stellte er nur Hauspersonal ein, das mit den Tieren ebenfalls zurecht kam. Ein eigener Speiseplan für das Rudel war Ehrensache. „Je mehr ich von den Menschen sehe, umso lieber habe ich meinen Hund“, soll der König gesagt haben. Und: „Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen, ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen.“