Leopard-Kampfpanzer FOTO: Philipp Schulze Forsa Umfrage: Mehrheit für Lieferung schwerer Waffen an Ukraine Von dpa | 13.04.2022, 04:27 Uhr | Update vor 8 Min.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Montag gefordert, dass Deutschland auch schwere Waffen in die Ukraine liefert. Was sagen die Deutschen? Eine Umfrage zeichnet ein deutliches Bild.