Meinungsforschung Umfrage: Fast jeder Zweite für EU-Beitritt der Ukraine Von dpa | 25.03.2022, 06:22 Uhr

Vor einigen Jahren sah es in den Meinungsumfragen anders aus, doch inzwischen sind in Deutschland knapp die Hälfte der Bevölkerung für einen EU-Beitritt der Ukraine. Auch in anderen Ländern ändert sich die Meinung.