Meinungsforscher von TNS Infratest haben im Auftrag von Europas größtem Automobilclub bundesweit 2800 Autofahrer gefragt, wie Straßen und Brücken in Deutschland erneuert und ausgebaut werden sollten – und wo das Geld dafür herkommen soll. Während 86 Prozent der Befragten höhere Investitionen verlangen, halten nur 28 Prozent eine Maut oder Vignette für die richtige Methode, das Geld einzutreiben, heißt es in der Untersuchung, die am Freitag in Düsseldorf vorgestellt wurde. 75 Prozent sprachen sich dafür aus, die Einnahmen aus der Lkw-Maut und der Mineralölsteuer zu einem größeren Anteil zu verwenden.

ADAC-Präsident Peter Meyer machte diese Rechnung auf: Insgesamt zahlten die Autofahrer durch Abgaben wie Mineralölsteuer, anteiliger Mehrwertsteuer und Kfz-Steuer jährlich 53 Milliarden Euro an den Staat. Für Straßenbau und Straßenerhalt würden jedoch nur 19 Milliarden ausgegeben. Der Rest versickere irgendwo im Haushalt. Rein rechnerisch habe bis zu dieser Woche „noch kein Cent die Straßeninfrastruktur erreicht“, obwohl es die Straßen und Brücken dringend nötig hätten– auch in Nordrhein-Westfalen. Jedoch erhält das bevölkerungsreichste Bundesland nach Angaben des Automobilverbands im Verhältnis zur Einwohnerzahl zu wenig Geld. Vornehmliche Aufgabe von Landesverkehrsminister Michael Groschek (SPD) sei deshalb, mehr Mittel vom Bund einzufordern.„Die Lage ist in der Tat dramatisch“, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums auf Anfrage.Für den Erhalt der Bundesfernstraßen habe der Bund etwa dem Land Nordrhein-Westfalen (NRW) 2013 rund 350 Millionen Euro bereitgestellt. Die Summe werde künftig nicht mehr ausreichen, um die in die Jahre gekommene Infrastruktur zu erhalten.Als Drehscheibe Europas seien die Straßen und Brücken in NRW besonders stark belastet. In den nächsten zehn Jahren würden daher allein 4,5 Milliarden Euro für die Autobahnbrücken fällig. Von den 800 zu prüfenden Brücken werde nach bisherigen Hochrechnungen etwa jede zweite zu erneuern sein. Auch bei den Landesstraßen bestehe „dringender Handlungsbedarf“, heißt es aus dem Verkehrsministerium in Düseorf.Bundesweit befinden sich knapp 20 Prozent des Autobahnnetzes in schlechtem oder sehr schlechtem Zustand, teilte der ADAC mit. Rund 25 Prozent der Brücken müssten saniert oder erneuert werden. „Die Gelder müssen endlich dort ankommen, wo sie kraft Gesetz hingehören – in und auf die Straße“, mahnte Meyer.

Der Präsident des Automobilclubs fordert die nächste Bundesregierung auf, „den Straßen die benötigten und vorhandenen finanziellen Mittel so schnell wie möglich bereitzustellen und durchsichtige, populistische Abkassiermodelle à la Seehofer endgültig zu den Akten zu legen“. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hatte die Einführung einer Pkw-Maut zuvor zur Bedingung für eine Beteiligung an der nächsten Bundesregierung erklärt. Er unterschreibe nach der Wahl keinen Koalitionsvertrag, in dem die Einführung der Pkw-Maut für ausländische Autofahrer nicht drin stehe. Für Meyer ist Seehofer „mit seinen Vorschlägen untergegangen“.

Für den ADAC ist es hingegen zwingend notwendig, einen Teil der von den Autofahrern bereits geleisteten Abgaben zweckgebunden für den Erhalt und den Ausbau der Straßeninfrastruktur zu verwenden.

Vor diesem Hintergrund verbieten sich nach Ansicht des ADAC-Verkehrschefs Ralf Resch sämtliche Diskussionen über zusätzliche Autofahrerabgaben. „Es mangelt nicht an Geld für ausreichende Investitionen, sondern allein am Willen der Politik“, so Resch.

Marode Autobahnbrücken gehören zu den Brennpunkten im deutschen Straßennetz. Der Bund hat die Mittel für Sanierungen inzwischen auf 830 Millionen Euro hochgefahren und plant dafür 2014 und 2015 jeweils mehr als 950 Millionen Euro.