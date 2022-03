Parteitag CDU FOTO: Axel Heimken Krieg Ukrainische Generalkonsulin appelliert auf CDU-Parteitag Von dpa | 05.03.2022, 11:52 Uhr | Update vor 8 Min.

Die Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Iryna Tybinka, hat auf einem Listenparteitag der schleswig-holsteinischen CDU mit eindringlichen Worten um Hilfe für ihr Land gebeten. „Die Menschen in der Ukraine benötigen einen geschützten Luftraum“, sagte Tybinka am Samstag in Neumünster. Nötig sei eine Flugverbotszone. Ihr Appell an die Welt sei kurz und klar: „Übernehmen Sie den Himmel. Und wir machen den Rest.“