Der angekündigte Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Upahl (LK NWM) sorgt für Protest. Während in Wismar der Kreistag am Donnerstag diskutierte, versammelten sich vor dem Gebäude 80 Menschen, um gegen die Errichtung zu protestieren.

Foto: (c)Volker_Bohlmann