Eine taiwanische Fregatte feuert eine Luftabwehrrakete ab als Teil einer Marinevorführung. Spannungen mit China Ukraine-Szenario möglich? „Taiwan muss aufwachen"

Xi Jin Ping droht den USA – und Taiwan. Immer mehr chinesische Kampfflugzeuge durchfliegen den taiwanischen Luftraum. China und die Welt beobachten genau, was in der Ukraine passiert. Könnte sich das Schicksal des russischen Nachbarn in Taiwan wiederholen? Über die Situation in Taiwan und möglichen Beistand des Westens.