Der Krieg Russlands in der Ukraine strahlt auch nach Deutschland aus. Die Polizeigewerkschaften sorgen sich, dass Sympathisanten auch hierzulande Anschläge verüben – etwa auf Botschaften oder Flüchtlingsheime. Dazu kommt eine weitere Sorge.

Polizei warnt vor Anschlägen auf Repräsentanzen in Deutschland

Die Polizei warnt wegen des Ukraine-Russland-Krieges vor Anschlägen auch in Deutschland. Das Foto zeigt eine Friedens-Demonstration in Berlin

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Russland-Kriegs haben die Polizeigewerkschaften vor Anschlägen auf Einrichtungen beider Staaten in Deutschland gewarnt. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow sagte unserer Redaktion: „Denkbar sind gewalttätige Konflikte zwischen Sympathisanten beider Gruppen in der Bundesrepublik. Dazu zählen auch Anschläge auf Repräsentanzen und offizielle Einrichtungen beider Staaten.“ Die Polizei von Bund und Ländern müssten für den Ernstfall bereit sein, täglich würden die Auswirkungen des Konflikts auf die innere Sicherheit hierzulande neu bewertet.

Auch Infrastruktur kann zum Ziel werden

Auch die konkurrierende Polizeigewerkschaft DPolG teilt diese Einschätzung. Ihr Vorsitzender Rainer Wendt geht von weiteren möglichen Zielen aus. Wendt sagte unserer Redaktion: „Deutschland kann durchaus auch Ziel terroristischer Anschläge werden, etwa durch Beschädigung oder Zerstörung von Einrichtungen der kritischen Infrastruktur.“ In den vergangenen Jahren habe es immer wieder Attacken auf die IT-Systeme verschiedener Institutionen oder Industrien gegeben. Auch die Energieversorgung könne ein potenzielles Ziel sein.

Sorge um Flüchtlingsheime

Mit Blick auf die zu erwartenden Flüchtlingsströme nach Deutschland sieht Wendt auch eine Gefahr für die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge, deren Unterkünfte umfangreich geschützt werden müssten. Wendt sagte: „Wir haben in Deutschland leidvoll erfahren, dass die russischen Geheimdienste nicht davor zurückschrecken, ihr mörderisches Handwerk auch auf deutschem Boden auszuüben.“

Polizei durch viele Demonstrationen belastet

Die Polizei sieht sich wegen des Konflikts und der damit verbundenen Proteste in Deutschland schon jetzt belastet. Der GdP-Vorsitzende Malchow sagte: „Das Einsatzaufkommen ist bereits jetzt durch Demonstrationen und Schutzmaßnahmen gestiegen.“ Das treffe neben der Bereitschaftspolizei insbesondere auch Streifen- und Ermittlungsbeamte. Am Wochenende hatten etwa in Berlin 100 000 Menschen für den Frieden demonstriert – unter dem Schutz der Polizei. Der Gewerkschaftsvorsitzende verwies darauf, dass die Zunahme der Demonstrationen erst durch die Corona-Pandemie und nun durch die außenpolitische Krise „immer eine enorme zusätzliche Belastung für die Polizei“ sei.

Mehr Personal für Polizei gefordert

Der DPolG-Vorsitzende Wendt forderte, Konsequenzen von der Politik: „Die Verbesserung der personellen und materiellen Ausstattung der Polizeibehörden muss in Deutschland flächendeckend erfolgen. Sie darf kein Strohfeuer nach dramatischen Sicherheitsvorfällen sein.“ Als Beispiel nannte er die Aufstellung zehn weiterer Hundertschaften für die Bereitschaftspolizei der Bundespolizei.