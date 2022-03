Als kalter Frieden wird in der Friedensforschung die Abwesenheit von Gewalt bezeichnet, erklärt Prof. Andreas Zick. FOTO: Universität Bielefeld Interview mit Bielefelder Friedensforscher Ukraine-Russland-Krieg: Ist nur noch ein kalter Frieden möglich? Von Marion Trimborn | 09.03.2022, 01:00 Uhr

Gibt es noch Hoffnung auf einen Frieden im Ukraine-Russland-Krieg? Der Bielefelder Konfliktforscher Prof. Andreas Zick glaubt erst in ferner Zukunft daran. Dann werde Europa in einem „kalten Frieden“ analog zum Kalten Krieg leben – mit viel Misstrauen und ständigen Kontrollen. Der Direktor des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) glaubt, dass die russische Aggression auch nach dem aktuellen Konflikt nicht an den Grenzen enden wird – andere Länder müssten künftig in Angst geraten.