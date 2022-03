Ukrainische Flagge FOTO: Britta Pedersen Politik Ukraine: Landtag gedenkt mit Schweigeminute der Kriegsopfer Von dpa | 01.03.2022, 12:58 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat in einer Schweigeminute der Opfer des Krieges in der Ukraine gedacht. Wie Parlamentspräsidentin Birgit Hesse am Dienstag zu Beginn einer Sondersitzung in Schwerin sagte, werde damit auch ein Zeichen für Demokratie, Diplomatie, Menschlichkeit und Frieden gesetzt.