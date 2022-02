Russische Panzer: In der Region um Donezk wurden laut eines Augenzeugenberichts bereits Kolonnen gesichtet. FOTO: imago images/ITAR-TASS Ukraine-Krise im Liveblog Augenzeuge berichtet von Panzer-Kolonnen in Region um Donezk Redaktion, dpa, afp | 22.02.2022, 06:20 Uhr | Update vor 3 Std. | Von| 22.02.2022, 06:20 Uhr | Update vor 3 Std. | 25 Leserkommentare

Die Lage in der Ostukraine hat sich dramatisch zugespitzt. Nach der Anerkennung der Separatistengebiete Donezk und Luhansk will Russlands Präsident Putin Truppen in die Ukraine entsenden. Alle Entwicklungen im Liveticker.