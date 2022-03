Eugen (rechts) und seine Familie sind in Sicherheit. Ein Paar aus Büren (2. und 3. von links) nimmt die Verwandten aus der Ukraine bei sich auf. FOTO: Rena Lehmann Ukraine-Flüchtlinge in Berlin „Ich möchte, dass der Krieg aufhört. Ich möchte nach Hause“ Von Rena Lehmann | 03.03.2022, 18:07 Uhr

Der 13-jährige Eugen kommt mit seiner Familie aus Kiew in Berlin an. Und denkt an nichts anderes als an die Rückkehr nach Hause.