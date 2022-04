Treffen mit Selenskyj Ursula von der Leyen trifft mit dem Sonderzug in Kiew ein Von dpa | 08.04.2022, 14:00 Uhr

Ursula von der Leyen ist am Ziel ihrer gefährlichen Reise angekommen. In Kiew will sie dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj „Hoffnung“ geben.