Politik Ukraine-Krieg: Polizeigewerkschaft erwartet mehr Einsätze Von dpa | 25.02.2022, 16:46 Uhr

Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine rechnet die Gewerkschaft der Polizei (GdP) auch in Niedersachsen mit mehr Polizeieinsätzen. „Wir sehen schon jetzt, dass die Situation zu einer Steigerung von Einsätzen führen wird, da auch hier weitere Demonstrationen stattfinden. Zudem gilt es, bestimmte ukrainische und russische Einrichtungen sowie Personen zu schützen“, sagte der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schliff in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung. Die Gewerkschaft appellierte an Menschen, sich bei Protesten friedlich zu verhalten.