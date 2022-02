Trotz der Friedensverhandlungen werden die Angriffe auf die Ukraine von russischer Seite nicht eingestellt. FOTO: imago images/Mikhail Voskresenskiy Fünfter Tag des Krieges Friedensverhandlungen enden ohne Ergebnis – so geht es weiter Von dpa | 28.02.2022, 18:12 Uhr | Update vor 35 Min. | 18 Leserkommentare

An der ukrainisch-belarussischen Grenzen trafen sich Delegationen aus Russland und der Ukraine zu Friedensverhandlungen. Die Gespräche endeten ohne Ergebnis. Wie es nun weitergeht – und was am fünften Tag des Krieges noch passierte.