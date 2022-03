US-Präsident Biden in Polen FOTO: Petr David Josek Rede in Warschau Ukraine-Krieg: Biden rüttelt an Putins Stuhl Von dpa | 26.03.2022, 20:27 Uhr | Update vor 1 Std.

„Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben“: Am Ende seiner Polen-Reise redet sich US-Präsident Biden in Warschau in Rage.