Russland hat die Kraftwerksruine in Tschernobyl erobert. In der Gegend sind nach Angaben der zuständigen ukrainischen Behörde erhöhte Werte von Radioaktivität gemessen worden. FOTO: dpa/Bryan Smith Kämpfe in der Sperrzone Russische Panzer in Tschernobyl: „Ernsthafteste Bedrohung für Europa“ und | 25.02.2022, 13:31 Uhr Von dpa Maximilian Matthies | 25.02.2022, 13:31 Uhr

Der Krieg in der Ukraine hat die Sperrzone um Tschernobyl erreicht. Nach schweren Gefechten zwischen ukrainischen und russischen Soldaten übernehmen die Truppen von Wladimir Putin die Kontrolle über den zerstörten Atommeiler und bringen Mitarbeiter in ihre Gewalt. In der Gegend soll erhöhte Radioaktivität gemessen worden sein.