Russische Panzer Mitte Februar nahe der Grenze zur Ukraine. FOTO: imago images/ITAR-TASS Aufmarsch russischer Truppen Konflikt in der Ukraine eskaliert - alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog 21.02.2022

Die Lage in der Ostukraine hat sich dramatisch zugespitzt. Nach der Anerkennung der Separatistengebiete Donezk und Luhansk will Russlands Präsident Putin Truppen in die Ukraine entsenden. Alle Entwicklungen im Liveticker.