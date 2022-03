EU-Parlament FOTO: Virginia Mayo Nach Appell von Selenskyj Ukraine auf dem Weg in die EU? Wird dauern, sagt Brüssel Von dpa | 01.03.2022, 17:34 Uhr | Update vor 2 Std.

Gezeichnet vom russischen Angriff auf sein Land fordert Präsident Selenskyj eindringlich Unterstützung: Die Ukraine will in die Europäische Union. Damit ist Brüssel in der Zwickmühle.