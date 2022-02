UKE FOTO: Bodo Marks Politik UKE relativ gelassen gegenüber Impfpflicht in der Pflege Von dpa | 17.02.2022, 14:32 Uhr | Update am 17.02.2022

Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sieht man der ab dem 15. März geltende Impfpflicht in der Pflege relativ gelassen entgegen. „Die Impfquote ist im UKE sehr, sehr hoch. Sie liegt bei 98 bis 99 Prozent“, sagte Joachim Prölß, Direktor für Patienten- und Pflegemanagement und Vorstand des UKE, am Donnerstag.