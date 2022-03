Geld FOTO: Patrick Pleul Forschung UKE erhält gut 800.000 Euro Forschungsgelder von der EU Von dpa | 23.03.2022, 13:17 Uhr | Update vor 30 Min.

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) erhält für zwei Forschungsprojekte zur Herstellung von Medikamenten und Implantaten mit einem 3D-Drucker und deren Einbindung in den Klinikalltag Fördermittel der Europäischen Union in Höhe von gut 810.000 Euro. „Ich freue mich sehr, dass wir für das UKE einmal mehr REACT-EU-Mittel für vielversprechende medizinische Innovationen einwerben konnten und damit Spitzenforschung vorantreiben“, erklärte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Mittwoch. Die beiden 3D-Druckverfahren, die erprobt und perfektioniert werden sollen, könnten schon bald eine enorme Erleichterung klinischer Prozesse bedeuten.