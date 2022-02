Korvette "Erfurt" bricht in Richtung Mittelmeer auf FOTO: Bernd Wüstneck Politik Überwachung vor dem Libanon: Korvette verlässt Rostock Von dpa | 19.02.2022, 14:36 Uhr | Update vor 10 Std.

Die Korvette „Erfurt“ ist am Samstag von Rostock-Warnemünde in Richtung Mittelmeer aufgebrochen. Im Rahmen der UN-Mission UNIFIL solle das Schiff vor der libanesischen Küste unter anderem dabei helfen, Waffenschmuggel in den Libanon zu unterbinden, hieß es zuvor von der Deutschen Marine. Der Einsatz soll fünf Monate dauern, das Schiff mit seiner 63-köpfigen Besatzung soll auch die Ausbildung der libanesischen Marine unterstützen.