Corona-Test FOTO: Sebastian Gollnow Fallzahlen Über 7300 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein Von dpa | 14.03.2022, 20:14 Uhr | Update vor 44 Min.

Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein gehen weiter hoch. Am Montag registrierten die Behörden innerhalb eines Tages 7336 Neuansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Infektionen - also die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100.000 Menschen - kletterte auf 1341,5, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand 18.47 Uhr). Am Vortag lag dieser Wert bei 1316,5. Am Montag vor einer Woche hatte er um die 1000 gelegen. Im bundesweiten Durchschnitt betrug die Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) am Montag 1543.