Wahlen Türkischer Präsident Erdogan hält an Wahl Mitte Mai fest Von dpa | 01.03.2023, 11:07 Uhr

In der Türkei soll trotz der Erdbeben-Katastrophe mit insgesamt mehr als 50.000 Toten Mitte Mai gewählt werden. Dies gab Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara bekannt.