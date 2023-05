Türkei-Wahl Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Wahlen Türkei-Wahl endet im Ausland Von dpa | 09.05.2023, 12:11 Uhr

Am 14. Mai wird in der Türkei ein neuer Präsident gewählt. Bis heute konnten vorab Landsleute mit türkischem Pass im Ausland ihre Stimme abgeben. In Deutschland gab es eine hohe Wahlbeteiligung.