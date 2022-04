Kirchenaustritte FOTO: Sven Hoppe Politik Tschüss, Kirche! Von dpa | 15.04.2022, 15:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Viele Millionen Menschen in Deutschland sind Mitglied in der katholischen Kirche. Sie zählen also als gläubige Christen. Doch jetzt wollen immer mehr nicht mehr dabei sein. In den vergangenen Monaten sind besonders viele Menschen aus der Kirche ausgetreten. Das hat eine Umfrage in großen Orten in Deutschland ergeben.