Wohnungsbau Tschentscher: „Wir kommen in ganz schweres Fahrwasser" Von dpa | 20.05.2022, 21:51 Uhr

Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher vor den wirtschaftlichen Auswirkungen auch auf den Wohnungsbau gewarnt. „Wir haben eine massive Störungen der Lieferketten, die sich auf den Baubereich auswirken“, sagte er am Freitagabend beim Landesparteitag seiner SPD im Bürgerhaus Wilhelmsburg. „Das Bauen wird immer schwieriger und wir kommen in ganz schweres Fahrwasser“, warnte er.